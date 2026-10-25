Кабинет министров Таиланда в августе одобрил проект водохранилища Кхлонг Ванг Танот в провинции Чантхабури на востоке страны. Водохранилище вместимостью 99,5 млн кубометров должно укрепить водоснабжение активно развивающегося восточного побережья. Однако проект не может стартовать без разрешения на использование охраняемого леса Кхао Сип Ха Чан и одобрения Комитета национальных парков, сообщает Channel NewsAsia.

Вода для фермеров и промышленности

Строительство водохранилища планируют вести в течение семи лет. Оно должно стать четвёртым и крупнейшим водохранилищем в водосборном бассейне Ванг Танот. Власти рассматривают его как способ обеспечить водой фермеров и домохозяйства, а также снизить риски наводнений ниже по течению.

Часть местных жителей сомневается, что новая инфраструктура прежде всего поможет общинам. Староста деревни Бан Клонг Янг Сида Саенгкла сообщила, что на территории будущего водохранилища живут 654 человека в 334 домохозяйствах. Некоторые из них готовы переселиться, но опасаются потерять жильё и источники дохода без надлежащей компенсации.

Представитель Королевского ирригационного департамента Тхамманун Иннуч заявил, что местные потребности в воде должны удовлетворяться в первую очередь. В то же время он признал, что до 70 млн кубометров избыточного дождевого стока в год потенциально могут перебрасываться в соседнюю провинцию Районг для нужд Восточного экономического коридора.

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Дата-центры и среда обитания слонов

Промышленное потребление воды в Восточном экономическом коридоре, в который входят провинции Чаченгсау, Чонбури и Районг, по прогнозу Управления национальных водных ресурсов Таиланда, к 2037 году вырастет на 58%. Всемирный банк оценивает общий годовой спрос на воду в этих трёх провинциях в 3,6 млрд кубометров к 2037 году и предупреждает о возможном дефиците почти в 40% при средних условиях и до 72% в засушливые годы.

Экологи и представители природоохранного ведомства предупреждают, что затопление леса может затронуть важный коридор перемещения диких слонов. Более 100 слонов перемещаются по территории национального парка и прилегающим лесам в поисках пищи и воды в зависимости от сезона. По мнению специалистов, потеря кормовых участков и привычных маршрутов может усилить контакты животных с людьми и их выходы на сельскохозяйственные угодья.

Департамент национальных парков предложил меньший вариант проекта, который затопил бы около 112 гектаров национального парка, вместе с меньшими водохранилищами, накоплением воды на существующих дамбах и более эффективным управлением ресурсами. Ирригационный департамент считает, что этих мер будет недостаточно для ожидаемого спроса.

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