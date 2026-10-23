Правительственные силы Йемена заявили, что за последние 24 часа нейтрализовали около 620 членов движения хуситов, в том числе полевых командиров. Они также сообщили об уничтожении или повреждении примерно 190 военных машин и систем вооружения.

Операция на нескольких фронтах

Как сообщает Anadolu Agency, представитель правительственных сил Йемена Маджед Абдулла ан-Нузайли заявил, что в рамках операции «Рассвет Йемена» было проведено 1392 операции по поражению целей. По его словам, они сопровождались наземными рейдами, штурмами, авиаударами и интенсивным огнем на нескольких участках фронта.

Представитель утверждает, что целями были скопления сил хуситов, их подкрепления, полевые командиры, укрепления, траншеи, бронетехника, транспорт для перевозки военных, а также позиции тяжелого и среднего вооружения. Он заявил, что операции нарушили систему командования и линии снабжения движения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Бои в провинции Таиз

В юго-западной провинции Таиз правительственные войска, по словам ан-Нузайли, провели рейды и контратаки на позиции хуситов и продвинулись на фронте Аль-Акруд. Он также заявил, что военные не позволили силам хуситов перегруппироваться или вернуть ранее утраченные позиции.

Приведенные правительственными силами данные о потерях и поврежденной технике независимо не подтверждены. Ан-Нузайли также заявил, что дальнейшая переброска подкреплений хуситами не изменит ход боев, а правительственные силы отслеживают их перемещения и военные возможности.

Читай нас в