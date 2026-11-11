Правительственные силы Йемена заявили о захвате новых стратегических позиций и господствующих высот в провинции Аль-Джауф в ходе операции «Рассвет Йемена». Подразделения также усилили авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийский огонь по позициям и подкреплениям хуситов на нескольких направлениях, сообщает Asharq Al-Awsat.

Бои в Аль-Джауфе и Ад-Дали

Представитель йеменских военных Маджед аль-Нузайли заявил, что правительственные силы нанесли удары по военной технике и скоплениям бойцов-хуситов в Аль-Джауфе. По его словам, подразделения Сил быстрого реагирования и Сил щита нации захватили новые позиции и высоты, а операция направлена на расширение правительственного контроля в провинции.

В провинции Ад-Дали правительственные войска, по данным военного источника, отразили атаку хуситов в секторе Хаджар на северо-западе провинции. Бои шли возле горы Аль-Хаша. Источник утверждает, что нападавшие понесли потери, лишились техники и отступили.

Сообщения о боях в Марибе и Таизе

На северном фронте в Марибе артиллерия обстреляла позиции и транспорт хуситов. Военные источники заявили, что Силы быстрого реагирования атаковали бойцов и места их сосредоточения, в результате чего погибли 16 бойцов-хуситов, а другие получили ранения.

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В Таизе правительственные войска и отряды Народного сопротивления, по сообщению источника, отразили атаки хуситов на направлениях Аль-Акруд и Аш-Шакаб к юго-востоку от города. По информации военного источника, хуситы пытались продвинуться к армейским позициям в Кахлане, однако были отбиты. Источник также сообщил, что хуситы возобновили обстрелы жилых кварталов на востоке и севере Таиза: один мирный житель получил ранения, повреждены дома и жилые сооружения.

Масштабы операции по данным военных

Йеменские военные сообщили, что в рамках последних операций осуществили 17 авиаударов, 123 атаки дронами, 60 ударов ракетными установками и 782 артиллерийских обстрела позиций и военных объектов хуситов. По их данным, беспилотники действовали в Аль-Джауфе, Марибе, Аль-Мударибе и на юго-западном фронте.

Аль-Нузайли заявил, что удары были направлены, в частности, по укреплениям, артиллерийским позициям, снайперским точкам, скоплениям войск и подкреплениям хуситов. По его словам, это привело к значительным потерям среди хуситов и вынудило десятки их бойцов покинуть позиции в Аль-Джауфе, Марибе и Таизе.

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