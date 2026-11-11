В Германии новый правительственный отчет об интеграции указывает на важность труда иммигрантов для страны и быструю интеграцию семей. Об этом сообщает Der Spiegel.

Издание характеризует документ как новое исследование. В заголовке своего материала Der Spiegel поднимает вопрос о том, насколько успешно происходит интеграция в Германии.

Труд и интеграция семей

Согласно данным, приведенным во введении к материалу, исследование демонстрирует значение трудового вклада иммигрантов. Отдельно в нем указано на быстрые темпы интеграции семей.

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Публикацию иллюстрирует фотография мигранта из Гвинеи-Конакри, который работает в пекарне в Шпрокхёвеле. В подписи к снимку указано, что профессиональная подготовка квалифицированных работников в Германии нуждается в миграции.

Отношение к иммигрантам

Der Spiegel рассматривает выводы исследования на фоне роста ненависти к иммигрантам в Германии и называет эту тенденцию тревожной. В анонсе материала также отмечается, что в контексте преступлений выделяется одна группа.

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