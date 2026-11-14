Сборная Уругвая победила Аргентину со счетом 2:1 в товарищеском матче на стадионе «Ла Бомбонера» в Буэнос-Айресе. Игра стала первой для аргентинской команды после того, как Лионель Месси в начале октября завершил международную карьеру, сообщает Asharq Al-Awsat.

Два гола Уругвая за пять минут

Счет в матче был открыт на 48-й минуте после автогола защитника Аргентины Леонардо Балерди. Уже на 53-й минуте Максимилиано Араухо удвоил преимущество уругвайцев. Это был первый матч команды под руководством нового главного тренера Диего Форлана.

Аргентина сократила отставание на 73-й минуте благодаря голу Хулиана Альвареса, однако сравнять счет не смогла. В материале отмечается, что аргентинская сборная владела мячом, но ей не хватало остроты в атаке.

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Номер 10 оставили свободным

Лионель Скалони, который на этой неделе продлил контракт со сборной Аргентины до 2030 года, не отдал никому номер 10, под которым выступал Месси. Тренер объяснил, что еще не определился с преемником футболиста, поэтому решил пока оставить этот номер свободным.

Следующий товарищеский матч Аргентина проведет во вторник против Коста-Рики в Кордове. В тот же день Уругвай дома сыграет со сборной Доминиканской Республики.

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