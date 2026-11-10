В США Министерство сельского хозяйства (USDA) предложило ужесточить требования для участников Программы дополнительной продовольственной помощи SNAP. По оценке ведомства, в первый год действия предложенного правила право на помощь могут потерять 6,3 млн человек, или 3,2 млн домохозяйств. Об этом сообщает The Hill.

Изменение правил доступа

USDA предлагает отменить механизм широкой категориальной приемлемости для SNAP. Он позволял семьям претендовать на продовольственную помощь, если они имели право на Временную помощь нуждающимся семьям (TANF), без отдельного подтверждения соответствия федеральным порогам дохода.

В материале отмечается, что пороги для TANF в целом на 130–200% выше федерального уровня бедности, тогда как для SNAP они составляют 130%. В проекте правила говорится, что изменения должны сохранить выплаты для тех, кто больше всего в них нуждается. По прогнозу USDA, нововведения затронут примерно 17,6% участников SNAP.

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Реакция и предыдущие ограничения

Член Палаты представителей от Демократической партии Энджи Крейг, ведущая демократка в Комитете Палаты представителей по сельскому хозяйству, назвала проект правила жестоким и бессердечным. По ее словам, сужение права на SNAP также повлияет на соответствие критериям других программ поддержки, в частности Специальной дополнительной продовольственной программы для женщин, младенцев и детей и Summer EBT.

Общественные комментарии по инициативе будут приниматься до 10 декабря. В прошлом году администрация Трампа продвигала сокращения SNAP через закон One Big Beautiful Bill, который, по данным The Hill, предусматривал сокращение программы на 180 млрд долларов и дополнительные требования к работе для получения помощи.

Закон также требовал от штатов снизить уровень ошибок в программе до 6% или меньше к 2028 финансовому году. Согласно последним данным USDA, это положение касается 41 штата, которым грозит сокращение части финансирования SNAP. За год число участников продовольственной программы уменьшилось примерно на 13%.

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