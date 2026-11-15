Авианосец USS Theodore Roosevelt должен в течение ближайших суток присоединиться к двум другим американским авианосцам на Ближнем Востоке. Тогда общее число авианосцев США в регионе достигнет трёх, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на The New York Times, которая цитирует американского военного чиновника.

Официального подтверждения нет

Пентагон и Центральное командование Вооружённых сил США, которое руководит военными операциями на Ближнем Востоке, официально не подтверждали график развёртывания USS Theodore Roosevelt.

Сообщения о возможном прибытии авианосца появились на фоне возобновления напряжённости вокруг Бахрейна. По данным агентства, Иран в воскресенье во второй раз за три дня атаковал страну беспилотниками. До этого, в пятницу, американские силы перехватили два иранских дрона, направлявшихся к этому государству Персидского залива.

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Переговоры с Тегераном зашли в тупик

По информации Anadolu Agency, атаки произошли после примерно двухмесячной паузы в боевых действиях, тогда как мирные переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик. Президент США Дональд Трамп недавно отстранил вице-президента Джей Ди Вэнса от участия в мирных переговорах и заявил в социальных сетях, что Вашингтону больше не нужно соглашение с Тегераном.

Американские военные также ранее опровергли сообщения израильского медиа о якобы подготовке к возможному возобновлению операций против Ирана. Они назвали утверждения об изменениях в размещении сил США в регионе «чистыми спекуляциями».

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