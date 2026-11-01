Суд в Чхунчхоне в Южной Корее приговорил 25-летнего заключенного к дополнительному году лишения свободы за ложное обвинение и угрозы при отягчающих обстоятельствах. Мужчина уже отбывал наказание за преступления сексуального характера, сообщает Korea Herald.

Ложное заявление в полицию

По данным обвинения, заключенный вместе с другим 25-летним узником организовал подачу ложного заявления в полицию Хончхона. В заявлении их знакомого обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетним, съемке этого на видео и распространении записи.

Как указано в обвинительном акте, мужчина мог действовать из мести: ранее этот знакомый предоставил аудиозапись, которая стала неблагоприятным доказательством по делу против него об изнасиловании несовершеннолетнего путем обмана и применения силы. По версии обвинения, заключенный предложил другому узнику, знавшему круг общения знакомого, сфабриковать против него обвинения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Показания другого заключенного

Согласно материалам дела, осужденный составил текст ложного заявления, а другой заключенный переписал его от руки и отправил в полицию. Во время расследования тот также сделал ложные заявления сотрудникам правоохранительных органов, прибывшим в исправительное учреждение Чхунчхона.

Обвиняемый отрицал, что был инициатором заявления, и утверждал, что лишь написал его по просьбе другого заключенного. Суд отверг эти объяснения, учитывая мотив мести, оплату им почтового отправления и показания второго участника. Тот заявил, что согласился на схему из-за угрозы ложно обвинить его в сексуальном преступлении в случае отказа.

Отдельно суд рассмотрел эпизод, в котором мужчина угрожал оружием заключенному старше 40 лет, когда они собирали пакеты для покупок в тюремной мастерской. Суд учел его признание вины по этому эпизоду и достижение договоренности с потерпевшим, однако подчеркнул тяжесть принуждения другого заключенного к участию в ложном обвинении.

Читай нас в