Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предупредило о быстром ухудшении гуманитарной ситуации в Йемене, затрагивающей более 65 тысяч беженцев и лиц, ищущих убежища. Усиление боевых действий, экономические трудности и ограничения гуманитарного доступа вынуждают тысячи людей бороться за выживание, сообщает Anadolu Agency.

Ситуация в лагере Хараз

Особую обеспокоенность УВКБ ООН вызывает положение в лагере беженцев Хараз в юго-западной мухафазе Лахдж. Там находятся около 9,5 тысячи беженцев из Сомали и Эфиопии. УВКБ ООН не верифицировало жертв среди беженцев, однако обстрелы вблизи лагеря нарушили работу основных служб и ограничили передвижение людей.

В лагере закрылись школы, а юридическая помощь и услуги по оформлению документов были приостановлены. По словам представителя УВКБ ООН Мэттью Солтмарша, часть семей выезжает в южные районы страны, в частности в Аден, по дорогам, которыми пользуются стороны конфликта, что подвергает людей дополнительной опасности.

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Перемещение и нехватка финансирования

С начала эскалации боевых действий в августе УВКБ ООН помогло примерно 600 сомалийским беженцам добровольно вернуться из Адена в Могадишо тремя рейсами. Еще более 1,1 тысячи человек заявили о желании вернуться, однако дальнейшие операции осложняют атаки и нестабильная ситуация с безопасностью.

За первые девять месяцев 2026 года морем в Йемен прибыли более 134 тысяч лиц, ищущих убежища, и мигрантов — примерно на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре возле Джибути, по имеющимся сообщениям, погибли не менее 139 человек, пытавшихся добраться до Йемена. За последний месяц в стране переместились более 280 тысяч йеменцев, а гуманитарный призыв УВКБ ООН для Йемена профинансирован лишь на 19%.

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