Лидеры стран Центральной Азии 6 ноября в Астане обсудили риски использования интернета и искусственного интеллекта группировками, занимающимися террористической деятельностью. Встреча состоялась в рамках Акабского процесса с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, короля Иордании Абдаллы II, президентов Таджикистана и Туркменистана, а также высокопоставленных представителей Кыргызстана и Азербайджана.

Предложение Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что Ташкент готов принять региональное подразделение Контртеррористического управления ООН. По его словам, такой офис мог бы усилить взаимодействие стран региона в вопросах сообщения о террористическом контенте, выявления финансирования терроризма и подготовки специалистов.

Как сообщает OilPrice, участники дискуссии уделили внимание использованию искусственного интеллекта для распространения пропаганды и дезинформации, в частности с помощью дипфейков, а также для вербовки новых сторонников. Участники также рассматривали риск использования таких технологий для усложнения расследований предполагаемой террористической деятельности.

ИИ, образование и противодействие радикализации

Мирзиёев подчеркнул, что искусственный интеллект может помочь государственным органам оперативнее выявлять и пресекать деятельность группировок. Он также связал расширение доступа к образованию и экономическим возможностям с меньшей уязвимостью людей перед радикальными посланиями.

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Узбекский президент предложил запустить программу «Просвещение против невежества в цифровую эпоху» под эгидой Центра исламской цивилизации в Ташкенте.

Угрозы из Афганистана

В материале отмечается, что для государств Центральной Азии сохраняются риски безопасности, связанные с группировками, базирующимися в Афганистане. В Таджикистане за последний год произошло несколько вооруженных инцидентов через границу. В то же время в северных районах Афганистана, граничащих со странами Центральной Азии, в 2026 году фиксировался рост числа столкновений между силами «Талибана» и группировками, действующими отдельно от него.

Эксперт по безопасности Центральной Азии в Национальном университете обороны США Брианна Тодд во время слушаний в Конгрессе США в июне 2025 года заявила, что ИГИЛ-Хорасан все активнее использует рассредоточенные сети центральноазиатских оперативников. По ее оценке, группировка использует зашифрованные платформы, кодированный язык и контент, созданный ИИ, чтобы избегать обнаружения и влиять на аудиторию.

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