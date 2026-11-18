В Абу-Даби, ОАЭ, началась вторая ежегодная биеннале публичного искусства Public Art Abu Dhabi Biennial. В ней участвует 21 художник из ОАЭ и других стран, а их работы разместили в открытых городских пространствах, в частности в Souq Al Mina, районе Mina Zayed и на острове Саадият, сообщает The National.

Выставка называется Home: A Glossary for a Communal Sense of Place и посвящена различным представлениям о доме, сообществе и связи человека с его окружением. Художники обращаются к детским воспоминаниям, культурным традициям и повседневным практикам, которые формируют ощущение общего пространства.

Инсталляции о море, миграции и наследии

Ганский художник Серж Аттуквей Клотти создал монументальную инсталляцию Wole Wohe, название которой означает «мы знаем друг друга». Работа составлена из использованных пластиковых канистр, которые в Гане традиционно применялись для хранения масла, а позднее — воды и других необходимых вещей. Инсталляция затрагивает темы миграции, культурной идентичности и понятия дома. Над ней около десяти месяцев работали представители сообщества художника в Лабади, после чего конструкцию перевезли в Абу-Даби и смонтировали с участием местных работников.

Эмиратский художник Халид Аль Банна представил работу Gargour, вдохновленную традиционными ловушками для рыбы, которыми пользовались поколения рыбаков в Эмиратах. Большую современную скульптуру разместили в Mina Zayed — районе, который более полувека играет важную роль как коммерческий порт и центр морской торговли Абу-Даби.

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Звуковые печи и пространство для встреч

Мексиканская художница Вика Пачеко показала инсталляцию OO! (Oven-Organ) из трех дровяных печей, одновременно являющихся экспериментальными музыкальными инструментами. Когда в них нагревается вода, пар проходит через систему флейт и создает звук. Работа отсылает к мексиканским уличным продавцам печеного батата и бананов, которые сообщают о себе паровыми свистками. В рамках инсталляции местные повара также готовят еду для посетителей.

Ганский коллектив blaxTARLINES KUMASI представил композицию AGORA: A Dance of Umbrella Forests — скопление зонтов, оформленных с отсылками к традиционным ганским тканям кенте, фугу и адинкра. Ливанский художник Акрам Заатари в работе Above and Below изобразил оливковое дерево, корни которого обвивают древний саркофаг, исследуя связь природы, истории и сохранения объектов в их среде.

Помимо инсталляций, программа биеннале предусматривает перформансы, мастер-классы, дискуссии и экскурсии. Вход на выставку бесплатный, она продлится до 15 февраля 2027 года.

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