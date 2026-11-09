В галерее Rizq Art Gallery на острове Аль-Рим в Абу-Даби, ОАЭ, открылась персональная выставка эмиратской художницы Рим Аль-Мубарак What We Left In The Sandbox. Проект продлится до 10 января и посвящен памяти, детской игре и обычным вещам, которые могут вызывать воспоминания о прошлом, сообщает The National.

Интерактивные работы

Куратором экспозиции стала эмиратская архитектор и исследовательница Азза Абуалам. У выставки нет заданного маршрута: посетителям предлагают самостоятельно выбирать последовательность знакомства с работами и взаимодействовать с ними через прикосновение, движение и игру.

В экспозиции использованы пузырчатая пленка, песок, алюминиевая фольга, пластиковые стулья, акриловые элементы и мотивы игры в крестики-нолики. Здесь также установлен песочный замок в пропорциях, соответствующих детскому восприятию: взрослым посетителям нужно наклоняться, чтобы войти внутрь. Другая работа превращает фотографию в металлическую скользящую головоломку, части которой можно передвигать, но полностью восстановить исходное изображение невозможно.

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Воспоминания других людей

Аль-Мубарак рассказала, что идеи для работ появлялись также во время ее шестимесячной резиденции в Cultural Foundation в Абу-Даби. Художница экспериментировала с пузырчатой пленкой и песком, собранным в разных частях ОАЭ, а также использовала истории, услышанные в разговорах с другими людьми.

В частности, одна собеседница вспомнила, как пыталась проехать на велосипеде по пузырчатой пленке, лопая пузырьки ровной линией. Аль-Мубарак повторила этот опыт в студии, создала форму и превратила эксперимент в одну из голубых работ выставки. Другой разговор об алюминиевой фольге показал, что один и тот же материал может вызывать разные ассоциации: подруга художницы представляла ее деньгами, а сама Аль-Мубарак делала из фольги игрушки.

Художница стремилась не навязывать посетителям собственную биографию, а оставить пространство для их воспоминаний и интерпретаций. По ее словам, самым важным результатом стало то, что люди начали делиться собственными детскими ассоциациями, в частности вспоминали удовольствие от лопания пузырчатой пленки.

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