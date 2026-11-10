В Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты, исторический полицейский Porsche 924 отреставрировали до состояния, пригодного для движения. В 1979 году автомобиль сопровождал королеву Великобритании Елизавету II во время её первого государственного визита в ОАЭ. Машину официально вернули полиции Абу-Даби на церемонии в музее Аль-Макта, сообщает The National.

По данным Porsche и полиции Абу-Даби, 924 стал первым спортивным автомобилем в парке Федеральной полиции ОАЭ. Его привлекли к службе чуть более чем через семь лет после основания страны — для визита Елизаветы II и принца Филиппа, прибывших в Персидский залив на королевской яхте Britannia.

Оформление 1979 года

Реставрация длилась несколько месяцев, её провёл Porsche Centre Abu Dhabi and Al Ain. Наружную часть автомобиля очистили до металла и покрасили в оригинальные зелёный и белый цвета. Полицейские надписи воссоздали краской, а не современными наклейками, чтобы сохранить деталь первоначального оформления.

Также восстановили установленные на крыше сирену и световой блок, отремонтировали или заменили элементы внешней отделки, уплотнители и резиновые прокладки. Блок двигателя был в хорошем состоянии, однако для восстановления пригодности машины к движению специалисты отремонтировали или заменили топливные магистрали, шланги охлаждения, ремни и компоненты тормозной системы. Днище автомобиля очистили, проверили и отремонтировали.

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Показ в Дубае

В интерьере разобрали сиденья и заменили повреждённую ткань оригинальной обивкой Porsche, доставленной из Германии. Кожаные детали сохранили там, где это было возможно, а также отреставрировали приборную панель, ковровое покрытие и внутреннюю отделку.

Первый публичный показ отреставрированного Porsche запланирован на фестивале Icons of Porsche в районе Над-эль-Шеба в Дубае 21–22 ноября. После этого автомобиль вернут в музей Аль-Макта, который является одним из самых ранних полицейских объектов Абу-Даби.

Реставрация также совпала с 50-летием трансаксельной линейки Porsche, начатой моделью 924 в 1976 году. В таких автомобилях двигатель расположен спереди, а коробка передач и дифференциал — сзади, что способствует распределению веса между двумя частями машины.

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