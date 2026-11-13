В Абу-Даби восемь человек приговорили к лишению свободы за участие в массовой драке в отеле, к которой были причастны бойцы смешанных единоборств Усман Нурмагомедов и Мераб Двалишвили. Еще двоих фигурантов дела оштрафовали. Об этом сообщает BBC Sport.

Приговоры и штрафы

После столкновения, произошедшего в среду, полиция Абу-Даби сообщила о десяти задержаниях. Судебный департамент эмирата заявил в социальных сетях, что все десять обвиняемых были признаны виновными в связи с дракой.

По данным The National, на которые ссылается BBC Sport, шестерых человек приговорили к шести месяцам лишения свободы, штрафу в размере 62 тысяч фунтов стерлингов с каждого и депортации после отбытия наказания. Их признали виновными в нарушении общественной безопасности, создании паники и угрозе жизни.

Еще двое получили такое же наказание за съемку и публикацию видео драки с использованием информационных технологий, что было квалифицировано как нарушение неприкосновенности частной жизни. Двоих других оштрафовали на 10 200 фунтов стерлингов каждого за нарушение общественной безопасности и нападение на других лиц.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Столкновение между командами

На видео инцидента, согласно описанию BBC Sport, видно, как Нурмагомедов подошел к Двалишвили сзади и предположительно ударил его. После этого между бойцами и членами их команд началось столкновение.

Сооснователь Real American Freestyle Чад Бронстейн заявил, что Двалишвили освободили из-под стражи и он вернулся к команде в Абу-Даби. Двалишвили должен был провести бой против бразильца Марлона Мораеса на турнире RAF в субботу. После инцидента он опубликовал видео, на котором ему оказывали медицинскую помощь из-за окровавленного лица.

Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, чтобы поддержать своего брата Умара перед его поединком с американцем Юраей Фейбером. Команды Нурмагомедова и Двалишвили уже сталкивались на мероприятии RAF в июле.

Читай нас в