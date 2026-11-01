В международном аэропорту имени Ннамди Азикиве в Абудже, Нигерия, задержали двух граждан страны, проживающих в Европе. По данным Национального агентства Нигерии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (NDLEA), мужчины пытались вылететь в Париж, проглотив в общей сложности 200 свертков кокаина массой 3,46 кг. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Задержание перед рейсом в Париж

Как заявили в NDLEA, Алиокуса Годиан Одифе и Сэма Блэкборна задержали 28 октября во время проверки пассажиров рейса Air France AF 832 из Абуджи в Париж. Представитель агентства Феми Бабафеми сообщил, что сканирование выявило посторонние предметы в желудках обоих мужчин.

По версии NDLEA, Одифе работает на фабрике во Франции и прибыл в Нигерию 21 октября на короткий отпуск. В агентстве утверждают, что он признался в проглатывании 110 свертков, которые позднее были выведены из его организма под наблюдением. Их масса, по данным NDLEA, составила 1,901 кг.

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Данные лабораторных исследований

Относительно Блэкборна в NDLEA сообщили, что он якобы проглотил 90 свертков массой 1,559 кг, которые также позднее были выведены из его организма. Агентство заявило, что лабораторные исследования подтвердили наличие кокаина во всех 200 свертках.

NDLEA также сообщило о других операциях в нескольких штатах Нигерии. В частности, в штате Лагос правоохранители, по их данным, изъяли 976 кг сканка — сильнодействующей разновидности каннабиса — из двух транспортных средств. В штате Ойо двух мужчин задержали во время загрузки 554 кг этого вещества в грузовик.

Глава NDLEA Буба Марва поблагодарил сотрудников, участвовавших в операциях, в том числе тех, кто задержал двух мужчин в Абудже. Он также призвал работников агентства продолжать противодействие незаконному обороту наркотиков и информационные кампании об опасности их употребления.

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