В Аделаиде семья Дэвисов нашла в старой коробке от фотокамеры Kodak фотографии Ллойда Эвана Дэвиса — австралийского военного связиста, служившего во время Второй мировой войны. Снимки обнаружила тетя его внука Питера Дэвиса в ящике среди других семейных фотографий, сообщает ABC News.

Ллойд Дэвис был известным скрипачом, однако его служба во время войны оставалась малоизвестной даже близким. По словам Питера Дэвиса, в семье не было принято расспрашивать о военном опыте его деда. Внук исследовал семейную историю в течение двух лет и уже проследил службу Дэвиса по военным записям.

Служба на нескольких фронтах

Ллойд Дэвис служил в Египте, Палестине, Сирии, Новой Гвинее и на Борнео. Обнаруженные фотографии позволили его внуку дополнить официальные документы визуальными свидетельствами. Питер Дэвис рассказал, что среди них нашел снимок Бейрута, который, по его мнению, связан с освобождением города, упомянутым в военных записях его деда.

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Питер Дэвис также отметил, что австралийским военным не разрешали брать с собой камеры, а сделанные фотографии должны были пройти цензуру. По его мнению, это объясняет содержание найденной коллекции: на ней преобладают не военная техника или колонны, а городские пейзажи, здания и повседневная жизнь.

Пейзажи Ближнего Востока и солдаты в кадре

На фотографиях изображены Сирия, Ливан и Газа 1940-х годов: мост у цитадели Алеппо, водонапорные башни Триполи, рыбаки на пляже Ашкелона, кладбище Содружества в Газе, рынок и Большая мечеть города. Также в коллекции есть снимки местных жителей, верблюдов и ослов на горной дороге неподалеку от Триполи.

Отдельно Дэвис запечатлел солдат своего подразделения во время игры в снежки в горах между Латакией и Алеппо в 1941 году. Питер Дэвис отправил копии фотографий в Австралийский военный мемориал, который проявил интерес к приобретению этого снимка для своей коллекции.

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