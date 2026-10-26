25 октября сотрудники правоохранительных органов перехватили пять оставленных без присмотра чемоданов, в которых находились 216 брикетов кокаина, в аэропорту OR Tambo возле Йоханнесбурга в Южной Африке. Стоимость изъятого груза превышает 200 млн южноафриканских рандов. Багаж прибыл из международного аэропорта Гуарульюс в Сан-Паулу, Бразилия.

Во время операции никого не задержали. В настоящее время неизвестно, кто должен был забрать изъятые чемоданы. Южноафриканская полиция заявила, что изъятие стало результатом скоординированной работы правоохранителей, направленной на противодействие сетям наркоторговли, которые используют пункты въезда в ЮАР для перемещения запрещенных веществ.

Поставки из Сан-Паулу

Как сообщает Daily Maverick, в конце августа в OR Tambo также перехватили партию кокаина массой 333 кг, прибывшую из Сан-Паулу. Ее стоимость оценили примерно в 167 млн рандов.

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Бразильская полиция заявила, что расследует деятельность группы, которую связывают с перевозкой кокаина через аэропорт Гуарульюс в Йоханнесбург и другие страны. По данным Федеральной полиции Бразилии, участники схемы использовали сотрудников компаний, работающих в аэропорту, для доступа в закрытые зоны и загрузки наркотиков на международные рейсы. По версии следствия, наркотики прятали в багаже в грузовом отсеке и прикрепляли к нему поддельные багажные бирки.

Операции бразильских правоохранителей

22 сентября Федеральная налоговая служба Бразилии изъяла в Гуарульюсе 116 кг кокаина, спрятанного в трех чемоданах с маркировкой «Йоханнесбург». Груз планировали отправить в ЮАР, одного подозреваемого задержали. 7 октября Федеральная полиция Бразилии провела операцию против группы, которую назвала причастной к отправке кокаина за границу через этот аэропорт; в разных районах исполнили 29 ордеров.

9 октября в аэропорту Гуарульюс также изъяли 15 кг кокаина, скрытого в оборудовании для выпечки. По данным правоохранителей, эта партия направлялась в Южную Африку. Южноафриканская полиция сообщила, что за последние два года в OR Tambo арестовали 116 наркокурьеров.

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