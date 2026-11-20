В Афганистане из-за сокращения гуманитарного финансирования почти 300 медицинских учреждений закрылись или приостановили работу. Это повлияло на доступ к медицинской помощи для более чем миллиона женщин и девочек, сообщает UN News со ссылкой на структуру ООН по вопросам гендерного равенства UN Women, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и их партнеров.

В UN Women заявили, что более 100 распоряжений, изданных де-факто властями после прихода к власти в 2021 году, существенно ограничили передвижение женщин вне дома, их доступ к образованию и трудоустройству. По данным агентства, эти ограничения все чаще мешают женщинам, в частности беременным, обращаться за необходимой медицинской помощью.

Риск потери доступа к медицине

Руководительница гуманитарного направления UN Women София Калторп предупредила, что в долгосрочной перспективе 22 миллиона женщин и девочек в Афганистане могут потерять доступ к медицинским услугам. Она рассказала о женщине из провинции Кунар, которая пережила несколько выкидышей, не имея возможности получить медицинскую помощь.

Калторп также сообщила о женщинах, которые вторую зиму подряд живут в перемещении после потери домов из-за прошлогоднего землетрясения. Часть из них впоследствии была перемещена из-за боевых действий с Пакистаном или сильных наводнений последних месяцев.

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Закрытие пунктов поддержки

Из-за нехватки финансирования в стране закрылись более 193 пунктов поддержки для пострадавших от гендерно обусловленного насилия. Это также отразилось на более чем миллионе женщин и девочек. Около 3,4 миллиона нуждающихся женщин и девочек, вероятно, не будут иметь доступа к услугам водоснабжения, санитарии и гигиены.

UN Women предоставляет экстренную денежную помощь, консультации и обучение для начала малого бизнеса. В то же время в агентстве подчеркнули, что эти программы не могут устранить последствия ограничений, которые, по оценке организации, ослабили защиту женщин от насилия и злоупотреблений дома.

По оценке UN Women, около 2,6 миллиона девочек также лишены доступа к среднему образованию. Агентство предупредило, что это может привести к росту числа детских браков и материнской смертности. Специальная представительница UN Women в Афганистане Сьюзен Фергюсон призвала международных доноров не сокращать, а усилить поддержку афганских женщин и девочек.

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