С начала 2026 года в Афганистане в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов погибли по меньшей мере 257 человек, еще 87 получили ранения. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на TOLOnews, которое привело данные Национального управления Афганистана по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Большинство жертв — дети

Согласно этим данным, среди погибших — 189 детей, еще 73 ребенка получили ранения. Представитель управления Юсуф Хаммад заявил, что в общей сложности в этом году в стране погибли или получили ранения 344 человека, а большинство пострадавших составляют дети.

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Последний инцидент произошел в воскресенье вечером в районе Ширин-Тагаб в северной провинции Фарьяб, где сдетонировало неразорвавшееся устройство. По сообщению Xinhua со ссылкой на представителя провинциальной полиции Абдуллу Муради, женщина и ребенок получили тяжелые ранения и умерли во время доставки в больницу.

Территории, загрязненные взрывоопасными предметами

TOLOnews сообщило, что более 900 квадратных километров территории Афганистана остаются загрязненными минами и взрывоопасными остатками войны. По данным управления, провинция Сари-Пуль стала второй в стране после Бамиана, полностью очищенной от таких остатков.

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