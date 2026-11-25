В Афганистане женщины всё чаще не могут получить необходимую медицинскую помощь из-за ограничений, введённых талибами, и сокращения международного финансирования гуманитарных программ. Во многих частях страны врачам-мужчинам больше не разрешают лечить женщин, сообщает Deutsche Welle.

Издание приводит случай жительницы провинции Кунар, которая пережила несколько выкидышей, не имея доступа к медицинской помощи. Особенно уязвимы беременные женщины, которым срочно необходимо лечение, но они не могут получить его из-за ограничений, установленных талибами.

Ограничения для женщин

После возвращения к власти в августе 2021 года талибы издали более 100 указов, которые существенно ограничивают жизнь женщин и девочек. Девочкам запрещено учиться в средней школе, а женщинам — в высших учебных заведениях. Их возможности работать вне дома также значительно сужены.

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Миссия ООН по содействию Афганистану в сентябре 2025 года сообщала, что инспекторы Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока усиливали ограничения доступа женщин к медицинской помощи, обеспечивая соблюдение правил и указов.

Гуманитарная ситуация

По данным ООН, около 2,6 миллиона девочек в Афганистане не имеют доступа к среднему образованию. Структура «ООН-женщины» предупреждает, что это может приводить к ранним бракам и росту материнской смертности.

По оценкам ООН, в 2027 году лечение острого недоедания потребуется более чем 4 миллионам детей в возрасте до пяти лет, а также примерно 1,27 миллиона беременных и кормящих грудью женщин. Специальный представитель ООН в Афганистане Сьюзен Фергюсон назвала ситуацию худшим в мире кризисом прав женщин. По её словам, сокращение помощи вынуждает гуманитарные организации решать, каким женщинам и девочкам предоставить поддержку, а каким отказать.

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