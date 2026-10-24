В канадской провинции Альберта 19 октября 2026 года избиратели поддержали пять консультативных вопросов об усилении контроля провинции над иммиграцией и доступом временных жителей к услугам, финансируемым из бюджета. Референдум не является обязательным к исполнению, поэтому сам по себе не меняет правила выдачи разрешений на работу или учебу, статус постоянного проживания или действующие условия доступа к услугам.

Как сообщает The Rio Times, всего на голосование вынесли десять вопросов. Среди поддержанных — предложения добиваться для Альберты большего влияния на иммиграционную политику, сосредоточиться на экономической миграции и предоставлять жителям провинции приоритет при трудоустройстве.

Что предлагали на референдуме

Другие вопросы касались предоставления доступа к финансируемым провинцией здравоохранению, образованию и социальным услугам только гражданам Канады, постоянным резидентам и людям со статусом, одобренным Альбертой. Избиратели также одобрили предложения о 12-месячном требовании проживания для получения социальной поддержки, возможных сборах или доплатах за медицинские и образовательные услуги для непостоянных жителей и подтверждении гражданства для голосования на провинциальных выборах.

Предварительные подсчеты показали, что около 54% участников поддержали расширение контроля Альберты над иммиграцией. Официальные результаты голосования планировали обнародовать 29 октября.

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Федеральные разрешения остаются действительными

Ключевые решения по въезду в Канаду, разрешениям на работу и учебу, предоставлению постоянного проживания, гражданству и делам беженцев принимает федеральное правительство. Альберта не может самостоятельно отменить или сократить срок действия федерального разрешения на работу или учебу.

Провинция может влиять на экономическую иммиграцию через программу номинаций, а также регулировать вопросы образования, администрирования медицинского страхования, профессионального лицензирования, трудовых стандартов и доступа к провинциальным выплатам. В то же время власти Альберты еще не представили законопроект, не определили статусы, которые будут считаться одобренными провинцией, а также размер возможных платежей, перечень исключений или дату вступления новых норм в силу.

Потенциальные изменения прежде всего могут затронуть иностранных студентов, временных работников, посетителей и краткосрочных жителей. До принятия отдельного закона действующие правила остаются без изменений.

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