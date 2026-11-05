В Аммане, столице Иордании, в четверг при нападении с ножом погиб сотрудник службы безопасности, еще один получил ранения. Подозреваемого в нападении задержали, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Директорат общественной безопасности Иордании.

Нападение возле посольства Шри-Ланки

По данным Директората, нападение произошло возле посольства Шри-Ланки. В ведомстве заявили, что предварительное расследование указывает на намерение нападавшего совершить «террористическое нападение» на сотрудников общественной безопасности. Эта оценка является предварительной.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предыдущая атака на церковь

Менее чем за две недели до этого, 23 октября, вооруженные люди открыли огонь во время похорон в церкви в мухафазе Карак. Тогда погибли девять человек, еще 40 получили ранения. Это было редкое нападение на христианское меньшинство страны.

Сразу не было понятно, связано ли нападение с ножом в Аммане со стрельбой в церкви. После атаки в Караке король Иордании Абдалла заявил, что террористам не позволят угрожать единству и безопасности страны.

Читай нас в