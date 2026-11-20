В Амстердаме в Нидерландах началось уголовное разбирательство против индийской сталелитейной компании Tata Steel из-за подозрений в преднамеренных вредных выбросах возле ее завода в Эймейдене. Как сообщает Anadolu Agency, нидерландские прокуроры подозревают компанию в умышленном и незаконном выбросе вредных веществ в воздух, что могло создать угрозу для здоровья людей.

Жалоба жителей

Разбирательство связано с жалобой, поданной в 2021 году от имени примерно 1 200 жителей, проживающих рядом с металлургическим предприятием Tata Steel в Эймейдене. Они сообщали о проблемах со здоровьем и выражали обеспокоенность возможным воздействием промышленного загрязнения на детей.

По данным NOS, Нидерландский национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды зафиксировал в прилегающем регионе показатели рака легких выше средних. Значительная часть дела касается выбросов из коксовых печей, где уголь нагревают для производства кокса — топлива, используемого вместе с железной рудой в доменных печах.

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Позиция компании и переговоры с правительством

Прокуроры подозревают, что Tata Steel могла сознательно мириться со случаями неполного производства кокса и намеренно не сообщать о них. В ходе таких процессов могут выделяться опасные загрязняющие вещества. По данным источника, сажа с опасными веществами оседала на домах, автомобилях и детских площадках неподалеку от завода.

Tata Steel заявляет, что отдельные случаи неполного производства кокса технически неизбежны. Адвокат заявителей Бенедикте Фик подчеркнула, что такие выбросы были предсказуемыми и их можно было избежать. В то же время остается неясным, будут ли предъявлены отдельные уголовные обвинения руководителям компании.

Уголовное разбирательство проходит на фоне переговоров правительства Нидерландов с Tata Steel о поддержке перехода предприятия на более экологичное производство стали. Правительство заявило, что обсуждение помощи объемом около 2 млрд евро, или 2,2 млрд долларов, продолжится несмотря на уголовное дело.

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