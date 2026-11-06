В парламенте Андалусии правящая Народная партия (PP) и ультраправая Vox отклонили предложение оппозиционной Социалистической партии создать комиссию по расследованию июльского лесного пожара в деревне Бедар на юго-востоке Испании. В результате пожара 9 июля погибли 15 человек, среди них девять граждан Великобритании, сообщает BBC News.

PP и Vox заявили, что ответы на вопросы должно дать уже ведущееся уголовное расследование. Родственники погибших, напротив, настаивают на открытой и публичной проверке действий властей во время пожара.

Претензии к системе оповещения

Семьи жертв критикуют решение региональных властей не отправлять экстренное оповещение на мобильные телефоны, когда огонь приближался к деревне. Руководитель службы чрезвычайных ситуаций Андалусии Антонио Санс объяснял, что систему нельзя было настроить для отдельных сообществ. По словам чиновников, части жителей нужно было эвакуироваться, а другим безопаснее было оставаться дома; общее сообщение могло вызвать панику и пробки.

Родственники погибших не согласны с этими аргументами. Томас-Вольф Вердонкт, чей 63-летний отец Станислас погиб в пожаре, заявил, что люди не получили ни четких инструкций, ни предупреждений об опасности. По его словам, за несколько минут до того, как пламя охватило район, там проехал полицейский автомобиль с сиреной, однако жителям не передали никаких сообщений.

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План реагирования на чрезвычайные ситуации в Бедаре в последний раз утверждали в 2019 году; по данным региональных властей, он находился в процессе обновления. Муниципалитет классифицируется как территория с риском лесных пожаров.

Споры о вещественных доказательствах

Дэнни Гиллам-Киртон, потерявшая в пожаре обоих родителей — Пита и Френ, — также высказала претензии к работе полиции после трагедии. Она рассказала, что в августе вместе с мужем нашла в сгоревшем автомобиле отца фрагменты, которые, по ее мнению, могли быть человеческими останками, а также телефоны, украшения, ключи и деньги. Ранее полиция сообщала семье, что автомобиль тщательно обследовали, а личные вещи не уцелели.

Фрагменты направили на исследование в Мадрид. По словам семьи, полиция сообщила, что получить ДНК не удалось, а кости принадлежали животному. В то же время Гиллам-Киртон отметила, что привлеченные ею специалисты, в том числе судебный антрополог, считают фрагменты человеческими.

Из 15 погибших в Бедаре 14 были иностранцами: девять британцев, трое бельгийцев, француз и гражданин США; еще одна жертва была гражданином Испании. Причины пожара, который также называют пожаром в Лос-Гальярдосе, расследуются в рамках уголовного дела. В июле Guardia Civil предполагала, что огонь мог вызвать оборванный электропровод, однако эту версию поставили под сомнение.

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