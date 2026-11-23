В Англии пациенты, имеющие право на инъекции для снижения веса в рамках Национальной службы здравоохранения, могут не получить лечение из-за отмены местных выплат практикам врачей общей практики. Как сообщает The Guardian, 21 из 36 интегрированных советов по оказанию медицинской помощи отменил выплаты практикам за назначение и мониторинг препарата Mounjaro, также известного как тирзепатид.

Расследование профильного издания Pulse установило, что еще девять советов вообще не имели местной программы дополнительного финансирования таких услуг. Только четыре совета сохранили соответствующие выплаты.

Национальная схема

NHS England заявила, что финансирование поддержки пациентов, получающих тирзепатид, перенесли в национальный контракт врачей общей практики, заменив различные местные механизмы единым подходом. С апреля стимулы за ведение пациентов с ожирением включили в систему оценки качества и результатов работы, однако участие практик в этой схеме является добровольным.

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Врачи общей практики сообщили Pulse, что предусмотренных выплат недостаточно для покрытия расходов на назначение препарата и последующее наблюдение за пациентами. В некоторых районах руководство NHS уже предупредило: назначение Mounjaro не гарантируется, даже если пациент соответствует критериям, поскольку участие врачебных практик является добровольным.

Неравный доступ

Исполняющий обязанности главного исполнительного директора Healthwatch England Крис Макканн заявил, что пациенты сообщают о значительных различиях в доступе к финансируемым NHS препаратам для снижения веса в зависимости от места проживания. По его словам, в отдельных районах путь к получению лекарств остается неясным, пока решаются вопросы местной организации услуг.

Британская медицинская ассоциация считает, что новые выплаты вряд ли покроют дополнительную работу по назначению и мониторингу тирзепатида, из-за чего некоторые пациенты, имеющие право на лечение, могут его не получить. Президент Королевского колледжа врачей общей практики Виктория Цорциу Браун подчеркнула необходимость надлежащей поддержки первичной медицинской помощи для безопасного назначения препарата, наблюдения и дальнейшего сопровождения пациентов.

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