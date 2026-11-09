В Англии 300 тысяч пациентов с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями получат дополнительную поддержку от семейных врачей в рамках программы стоимостью 40 млн фунтов стерлингов. Ее цель — помочь наиболее уязвимым людям оставаться дома и сократить число предотвратимых госпитализаций зимой, сообщает The Guardian.

Обследования и пересмотр лечения

Семейные врачи будут предлагать пациентам медицинские осмотры, пересмотр назначенных лекарств и респираторные тесты. Программа рассчитана прежде всего на людей с сердечными заболеваниями, ослабленным здоровьем, эмфиземой и другими формами хронической обструктивной болезни легких.

Средства для инициативы будут перераспределены из действующих бюджетов общей врачебной практики на 2026–2027 годы. Группы врачебных практик смогут использовать по 126 фунтов стерлингов на каждого пациента, соответствующего критериям программы. Врачебные практики сами будут определять людей, для которых риск тяжело заболеть зимой является наивысшим.

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Подготовка к зимней нагрузке

Премьер-министр Энди Бернем заявил, что поддержка врачей первичного звена должна помочь выявлять проблемы со здоровьем до того, как они приведут к обращению в отделения неотложной помощи. Министр здравоохранения Иветт Купер отметила, что власти также готовятся к зимнему периоду посредством вакцинации от гриппа, расширения возможностей неотложной помощи и сотрудничества с социальными службами.

Президент Королевского колледжа врачей общей практики Виктория Цорциу Браун поддержала акцент на профилактике и персонализированной помощи пациентам с наиболее высоким риском госпитализации. В то же время она подчеркнула, что для устойчивого улучшения помощи людям со сложными потребностями необходимы долгосрочный подход к профилактике и постоянные инвестиции в первичную медицинскую помощь.

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