В Англии к апрелю около 500 тысяч наиболее уязвимых людей получат персонализированную медицинскую и социальную поддержку от новых совместных команд. Об этом объявила министр здравоохранения Иветт Купер, сообщает The Guardian.

Помощь на дому и в учреждениях ухода

Программа охватит пожилых людей, жителей домов ухода, людей с деменцией и пациентов в конце жизни. Команды работников Национальной службы здравоохранения и социальной сферы будут выявлять наиболее уязвимых жителей общин, готовить для них индивидуальные планы ухода и регулярно оценивать состояние их здоровья.

Цель новой модели — предоставлять людям помощь на дому или в учреждениях ухода и как можно дольше избегать госпитализации. Для пациентов и членов их семей также планируют создать круглосуточную телефонную линию как единую точку обращения, однако сроки запуска этой услуги пока не уточнялись.

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План расширят до 2 миллионов человек

Купер назвала запуск команд практическим шагом к обещанной национальной службе ухода, которая должна объединить медицинскую и социальную помощь в соответствии с потребностями людей. В дальнейшем программу планируют распространить примерно на 2 миллиона человек.

По словам министра, после полного запуска изменение системы поможет снизить нагрузку на переполненные больницы, сократив количество дней пребывания пациентов в стационарах на 4,3 миллиона. Оно также должно уменьшить число случаев оказания помощи пациентам в больничных коридорах, что прежде всего касается немощных пожилых людей и людей с деменцией.

На прошлой неделе Купер также объявила о выделении 40 миллионов фунтов стерлингов для врачей общей практики в Англии этой зимой. Средства должны помочь 300 тысячам уязвимых пациентов получать более качественный уход на дому.

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