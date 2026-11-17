Во время крупнейшей за более чем два десятилетия вспышки кори в Англии у 92,5% из 2 821 лабораторно подтвержденного случая не было записи о вакцинации против кори, паротита и краснухи. Анализ данных за период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года провело Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании, сообщает News-Medical.

Случаи сосредоточились в Лондоне и Западном Мидленде

Из 15 587 сообщений о подозрении на корь специалисты подтвердили 2 821 случай инфекции, или 4,8 случая на 100 тысяч населения. Первые очаги возникли в Западном Мидленде, в частности в Бирмингеме, после завоза вируса из Пакистана и Румынии. Позднее передача инфекции распространилась на другие регионы Англии.

На Лондон пришлось 45,5% подтвержденных случаев, на Западный Мидленд — 25,2%. Самый высокий местный уровень заболеваемости зафиксировали в лондонском районе Ламбет, а пик случаев в столице пришелся на апрель 2024 года.

Дети составили большинство заболевших

Дети младше 10 лет составили 58,6% всех подтвержденных случаев. Младенцы до года, которые были слишком малы для плановой вакцинации КПК, составили 11,7% заболевших. В двух наиболее депривированных квинтилях районов проживали 63% пациентов. Исследователи уточнили, что этот показатель отражает уровень депривации районов проживания, а не обязательно обстоятельства каждого отдельного человека.

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Авторы исследования предупредили, что неполные записи о вакцинации могли привести к тому, что часть привитых людей отнесли к группе без зарегистрированной вакцинации. Лабораторные исследования выявили циркуляцию двух генотипов вируса кори — D8 и B3. С международными поездками были связаны 5,5% случаев.

Нагрузка на больницы

Из 2 788 случаев, которые удалось связать с медицинскими записями, 76,3% пациентов посетили отделения неотложной помощи, а 38,2% были госпитализированы. Чаще всего в больницы попадали младенцы до года — 51,6%, а также взрослые в возрасте от 30 лет — 47,2%.

Семь пациентов нуждались в интенсивной терапии. Также сообщалось о смерти подростка с сопутствующими заболеваниями. В то же время авторы подчеркнули, что показатели обращений и госпитализаций касаются выявленных случаев, а не всех инфекций: легкие формы кори могли остаться незамеченными, часть госпитализаций проводилась из предосторожности, а медицинские записи не всегда подтверждали корь как причину госпитализации.

Согласно исследованию, в 2023–2024 годах первую дозу вакцины КПК к 24 месяцам получили 88,9% детей в Англии — это самый низкий уровень за десятилетие. Всемирная организация здравоохранения рекомендует охват двумя дозами вакцины не менее 95% для поддержания элиминации кори.

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