В Англии детям выдали 341 рецепт на препараты GLP-1 — The Guardian

В Англии с апреля по июль 2026 года детям младше 18 лет выдали 341 рецепт на препараты класса GLP-1, в том числе 15 рецептов назначили пациентам младше 12 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные, полученные от NHS Business Services Authority по запросам о доступе к информации.

В 2025–2026 финансовом году детям выдали 419 рецептов на такие лекарства, из которых 10 были назначены пациентам младше 12 лет. Данные касаются рецептов, выписанных в Англии и отпущенных в общественных аптеках в любой точке Великобритании.

Данные не охватывают все назначения

Статистика не учитывает частные рецепты, а также препараты, которые назначали и выдавали в больницах или пенитенциарных учреждениях. Поэтому приведенные показатели могут быть заниженными. Издание отмечает, что одна частная детская клиника ранее сообщала о более чем 200 пациентах, получающих такие инъекции.

В то же время по этим данным невозможно установить, все ли препараты назначались именно для снижения веса. Лекарства GLP-1 первоначально разработали для контроля уровня сахара в крови у людей с сахарным диабетом второго типа, однако позднее их стали широко применять для снижения веса.

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Необходимость длительного наблюдения

Профессор метаболической медицины Университета Суррея Мартин Уайт подчеркнул, что назначение таких препаратов детям должно происходить в рамках специализированных служб. По его словам, необходим регулярный контроль роста и полового созревания, питания, психического здоровья, пищевого поведения и возможных побочных эффектов.

Национальная служба здравоохранения Англии с 2021 года проводит пилотный проект клиник Complications from Excess Weight для детей в возрасте от двух до 16 лет с тяжелым ожирением. В них уже направили почти 6,5 тысячи детей, в том числе более 400 в возрасте до четырех лет. Сотни пациентов через эти службы получили препараты для снижения веса, хотя финансирование GLP-1 доступно не всем клиникам.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения в новых глобальных рекомендациях указала, что препараты против ожирения, в том числе GLP-1, не следует назначать детям младше 10 лет. В то же время специалисты отдельных клиник рассматривают возможность применения таких лекарств для пациентов с восьми лет после соответствующего лицензирования.

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