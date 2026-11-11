В Англии и Шотландии из-за повышенного риска высокопатогенного птичьего гриппа ввели требование содержать домашнюю птицу и птиц, содержащихся в неволе, в помещениях. Это уже второй год подряд, когда для птицеводов вводят такие ограничения.

В Англии правительство объявило зону профилактики птичьего гриппа на всей территории страны. Владельцы 50 или более голов домашней птицы либо птиц, содержащихся в неволе, должны разместить их в закрытых помещениях. Аналогичный статус для всей Шотландии был объявлен во вторник, сообщает The Guardian.

Усиленные правила биобезопасности

Птицеводы также должны соблюдать усиленные меры биобезопасности. В частности, они обязаны сообщать Агентству по охране здоровья животных и растений об изменениях в яйценоскости птицы и немедленно информировать о подозрении на заболевание.

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Правительство Великобритании объяснило это решение ростом риска и числа подтвержденных случаев высокопатогенного птичьего гриппа среди домашних и диких птиц. В 2025 году зоны профилактики заболевания уже объявляли на всей территории Англии, Шотландии и Уэльса.

Риск для людей оценивают как низкий

Птичий грипп быстро распространяется с 2014 года и с лета 2021 года нанес значительный ущерб популяциям диких птиц в Великобритании. Заболевание также фиксировали у людей: в мире с 1 января по 4 августа 2025 года зарегистрировали 11 смертей.

Этот штамм вызывает заболевания и высокую смертность среди птиц, а у людей, тесно контактирующих с инфицированными животными, может вызывать гриппоподобные симптомы и конъюнктивит. Правительство Великобритании заявило, что текущий риск для здоровья людей остается очень низким. Также правительство не ожидает, что это скажется на доступности рождественских индеек и другой сезонной птицы, а должным образом приготовленные мясо птицы и яйца считаются безопасными для употребления.

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