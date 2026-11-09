В Англии в июне 2026 года число людей, спящих на улице, достигло 8 748 — это самый высокий показатель с ноября 2025 года. С января их число выросло почти на тысячу. К концу июня временное жилье нашли лишь для 15% таких людей — это самый низкий уровень с августа 2025 года, сообщает The Guardian.

План к Рождеству

Премьер-министр Энди Бернем пообещал предложить каждому человеку, спящему на улице, безопасный путь с улицы или более широкую поддержку. В июле, вступая в должность, он заявил, что его первым указанием будет положить конец уличной бездомности в стране.

В следующем месяце Бернем объявил о финансировании в объеме 442 млн фунтов стерлингов в рамках кампании, цель которой — предоставить всем людям, спящим на улице, убежище к Рождеству. В октябре правительство также предусмотрело еще 432 млн фунтов стерлингов финансирования с марта 2027 года для поддержки людей до окончания срока полномочий парламента.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Нехватка подходящего жилья

Министр по вопросам бездомности Флоренс Эшаломи заявила, что правительство надеется предложить кровать каждому человеку, спящему на улице, к Рождеству. В то же время она признала хронический дефицит подходящего жилья.

По ее словам, путь с улицы не всегда будет предусматривать размещение в жилье: для некоторых людей это может быть индивидуальный план поддержки психического здоровья или лечение зависимостей. Эшаломи также сказала, что власти сотрудничают с муниципалитетами и жилищными ассоциациями, чтобы вернуть в пользование тысячи пустующих или заброшенных объектов недвижимости.

В конце марта 2026 года в Англии в временном жилье, включая отели типа B&B и хостелы, находились рекордные 135 600 домохозяйств. Это примерно на 90% больше, чем десять лет назад, и на 4% больше, чем годом ранее.

Читай нас в