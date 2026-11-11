В Англии люди с инвалидностью могут ждать получения инвалидной коляски до двух лет из-за задержек в работе структур Национальной службы здравоохранения (NHS) и частных компаний-поставщиков. Об этом говорится в докладе парламентского омбудсмена по вопросам здравоохранения Англии Полы Сассекс, сообщает The Guardian.

По словам Сассекс, задержки, неподходящее оборудование или ненадлежащий ремонт могут влиять на все аспекты жизни пользователей инвалидных колясок. В частности, это вызывает физическую боль и эмоциональный стресс, а также ограничивает возможность вести самостоятельную жизнь.

Количество жалоб выросло

Омбудсмен начала расследование после резкого роста количества жалоб на обеспечение инвалидными колясками через NHS: с восьми в 2020–2021 годах до 110 в 2025–2026 годах. Четыре из пяти жалоб касались небольшой группы частных компаний, которые обеспечивают колясками не менее половины нуждающихся в них детей и взрослых.

Большинство обращений было связано с тем, что люди ждали более 18 недель получения самой коляски или запчастей к ней. Рамочная программа NHS по качеству услуг предусматривает, что 92% людей должны получать необходимое оборудование в течение 18 недель.

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Последствия для детей и взрослых

В докладе приведен случай мальчика с церебральным параличом, который в трехлетнем возрасте ждал инвалидную коляску семь месяцев. Из-за этого он не смог одновременно со своим братом-близнецом начать посещать детский сад, а также не имел доступа к образованию и специализированной терапии. Во время ожидания ребенок несколько раз получил травмы, падая из адаптированной детской коляски, которой пользовались родители.

Еще один случай касался 68-летнего Грэма Вулнера со спинальной мышечной атрофией. Он должен был получить новую коляску до августа 2023 года, однако ее доставили только в сентябре 2024 года. Устройство не работало должным образом, а полностью исправную коляску мужчина получил в октябре 2025 года — на 26 месяцев позже 18-недельного срока.

Сассекс также указала на пробел в регулировании услуг по оценке потребностей, настройке и ремонту колясок. Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения контролирует само оборудование, однако услуги, которые получают пользователи инвалидных колясок, не входят в полномочия Комиссии по качеству медицинской помощи.

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