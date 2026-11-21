В Ливерпуле, Англия, женские футбольные клубы «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью 0:0 в матче чемпионата Англии. Лондонская команда, которая перед игрой возглавляла турнирную таблицу, не смогла забить, несмотря на преимущество во владении мячом.

Вратарь сохранила ворота сухими

Вратарь «Ливерпуля» Киара Китинг сделала несколько важных сейвов и помогла команде не пропустить. После матча она сказала Sky Sports, что игра была напряженной и команде пришлось выдержать давление соперниц. Китинг также отметила, что матч «на ноль» был одной из задач команды.

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О результате матча сообщает Channel NewsAsia. По данным издания, неделей ранее «Челси» победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0 и вышел на первое место.

Ситуация в таблице

После 11 матчей у «Челси» 27 очков, и команда остается лидером. «Манчестер Сити» отстает на два очка и может обойти соперника, если победит «Тоттенхэм» в воскресном матче, который является для команды игрой в запасе. «Ливерпуль» занимает восьмую позицию с 12 очками. Матч состоялся перед запланированным международным перерывом.

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