В Англии начали набор в исследование PROTECT-C, в рамках которого планируют привлечь 5 тысяч женщин из разных регионов страны. Испытание должно оценить, можно ли в будущем предложить генетический скрининг риска рака широкому кругу женщин, а не только людям с отягощенным семейным анамнезом. Об этом сообщает News-Medical.

Проект финансирует Yorkshire Cancer Research, а возглавляет его профессор Ранджит Манчанда из Лондонского университета королевы Марии. Исследователи хотят выяснить, насколько такой подход будет доступным и полезным для Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Домашний тест со слюной

Участницам предложат домашний тест с образцом слюны, который может выявить наследственные генетические варианты, связанные с более высоким риском рака молочной железы, яичников, матки или кишечника. Согласно приведенным в материале оценкам, в Великобритании около 451 тысячи женщин имеют такие наследственные варианты, однако примерно 97% из них не знают об этом.

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Сейчас генетическое тестирование на рак через NHS в основном доступно людям, которые соответствуют определенным критериям: например, уже имели некоторые онкологические заболевания или имеют выраженную семейную историю рака. Авторы исследования отмечают, что этот подход часто зависит от того, был ли в семье уже установлен диагноз.

Помощь через NHS

Людям, у которых в рамках исследования выявят повышенный генетический риск рака, предложат персонализированную помощь NHS. Она может включать регулярный скрининг, а при необходимости — профилактические лекарства или операцию для снижения риска.

Исследователи также оценят психологическое влияние участия и долю людей, которые согласятся на тестирование после ознакомления с информацией на цифровой платформе. Для поиска потенциальных участников команда сотрудничает с инициативой NHS DigiTrials, использующей медицинские записи NHS. Приглашения людям, которые могут соответствовать критериям, планируют рассылать с января. Выразить интерес к участию могут женщины, трансмужчины и небинарные люди с женскими репродуктивными органами.

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