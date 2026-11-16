В Англии рассматривают два независимых механизма обжалования для родителей детей с особыми образовательными потребностями, которые не согласны с поддержкой, предложенной школой. Изменения могут стать частью масштабной реформы специального образования, сообщает The Guardian.

Два варианта обжалования

Источники издания, знакомые с обсуждениями, рассказали, что чиновники рассматривают два варианта. Первый предполагает обращение к омбудсмену по вопросам местного самоуправления и социальной опеки. Этот орган уже расследует жалобы на местные органы власти, касающиеся поддержки детей с особыми образовательными потребностями и школьного транспорта.

Другим вариантом является независимая комиссия по пересмотру решений, созданная по образцу панелей, рассматривающих апелляции против исключения учеников из школ. Такие панели могут отменять решения об исключении. Их назначают местные органы власти; в состав входят секретарь и до пяти специалистов, не имеющих прямой связи со школой.

Предлагаемая реформа

В феврале правительство опубликовало белую книгу об обеспечении и финансировании поддержки детей с особыми образовательными потребностями и инвалидностью. Она предусматривает замену широко распространённых планов образования, здравоохранения и ухода новыми индивидуальными планами поддержки, которыми будут управлять школы.

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Сейчас родители могут обращаться в независимый трибунал по вопросам специальных образовательных потребностей для разрешения споров относительно действующих планов. Предлагаемая реформа может ограничить этот путь, а жалобы относительно новых индивидуальных планов передать на рассмотрение самим школам. Группы, представляющие интересы детей с особыми потребностями, раскритиковали такой подход.

Очереди в трибунале

Министр образования Люси Пауэлл заявила парламентскому комитету по образованию, что правительство стремится обеспечить для семей равные условия и подотчётность системы. Ожидается, что законопроект и ответ правительства на консультации по белой книге будут готовы в начале следующего года.

В октябре правительство сообщило, что среднее время ожидания окончательного устного слушания в трибунале превысило 18 месяцев. За три месяца до июня было подано 8 800 апелляций, а число дел в очереди выросло до 18 000 — на 31% по сравнению с 2025 годом.

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