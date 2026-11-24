В Англии отменили одноматчевую дисквалификацию защитника «Манчестер Юнайтед» Ленни Йоро, которую он должен был отбыть после удаления в матче Премьер-лиги против «Ливерпуля». Заявление о неправомерном удалении было удовлетворено, сообщает Channel NewsAsia.

Удаление в начале матча

Йоро получил красную карточку на восьмой минуте игры на «Энфилде», где «Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» со счётом 0:4. Защитника удалили за фол против нападающего «Ливерпуля» Александера Исака возле штрафной площади, который был расценён как лишение соперника очевидной возможности забить гол.

Доминик Собослаи забил со штрафного удара, назначенного после этого нарушения.

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Решение Футбольной ассоциации

Футбольная ассоциация Англии заявила, что одноматчевое отстранение игрока отменено после успешного рассмотрения заявления о неправомерном удалении. Независимая регулирующая комиссия позднее опубликует письменные основания для отмены красной карточки.

Маурисио Почеттино, дебютировавший на посту тренера «Манчестер Юнайтед» в воскресном матче, считал, что Йоро не должен был получать красную карточку. Он аргументировал это тем, что Исак не контролировал мяч, а сам эпизод существенно повлиял на ход встречи.

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