В Англии и Уэльсе правительство планирует с 2028 года ограничить ежегодную земельную ренту для владельцев жилья по системе leasehold до £250. Об этом заявил министр жилищной политики Мэттью Пенникук, сообщает The Guardian.

Законопроект о реформе leasehold

В четверг Пенникук должен представить правительственный законопроект о реформе leasehold. Документ будет предусматривать ограничение платежей, запрет на продажу новых квартир по этой системе, а также упрощение процедур продления и выкупа leasehold.

Законопроект также должен распространить на квартиры действующий запрет на продажу новых домов по системе leasehold. Квартиры составляют большинство объектов, проданных по этой системе. Ранее Пенникук заявлял, что запрет, как ожидается, вступит в силу после следующих выборов.

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Переход к commonhold

Предложенные изменения должны облегчить жителям переход к коллективной системе commonhold. Для такого решения будет достаточно согласия половины жителей дома, а не всех. Законопроект также должен лишить freeholders права выселять leaseholders из-за сравнительно небольших неоплаченных счетов.

По словам министра, дата введения лимита в 2028 году не будет указана непосредственно в законопроекте: ее установят посредством вторичного законодательства. Члены парламентского комитета по жилищным вопросам призвали ввести ограничение уже в следующем году, однако Пенникук объяснил задержку техническими процедурами его применения.

Другие требования leaseholders, по словам министра, потребуют отдельного закона, который планируют внести позднее в течение срока полномочий парламента. Среди них — создание независимого регулятора агентов по управлению недвижимостью и пересмотр ставок, по которым определяется стоимость продления или выкупа leasehold.

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