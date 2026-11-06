В Анталье, Турция, начинается 31-я Конференция сторон ООН по вопросам климата — COP31. Участники переговоров будут обсуждать выполнение предыдущих климатических обязательств, переход от ископаемого топлива и финансовую поддержку более бедных государств, сообщает The Independent.

Одной из центральных тем станет практическая реализация обещаний по отказу от угля, нефти и газа. Турция продвигает инициативу по увеличению доли электроэнергии в мировом энергопотреблении с 21% до 35% к 2035 году. Предполагается, что электрификация, в частности транспорта, должна происходить преимущественно за счет солнечной и ветровой генерации.

Цели по потеплению под угрозой

По оценке ООН, сейчас глобальная температура уже примерно на 1,4°C выше доиндустриального уровня, а мир движется к потеплению на 2,6°C к концу столетия. В 2015 году страны договорились удерживать рост температуры значительно ниже 2°C и стремиться ограничить его 1,5°C.

Директор Потсдамского института исследований воздействия на климат Йохан Рокстрём заявил, что миру до сих пор не удалось выполнить поставленные климатические цели. По его словам, дальнейшее потепление будет означать более частые и экстремальные наводнения, засухи и штормы, а также приблизит критические изменения в климатической системе, в частности возможные изменения океанических течений и деградацию Амазонии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Финансирование и субсидии

Переговорщики также должны обсудить средства для стран, которые переходят на возобновляемую энергетику, адаптируются к потеплению и восстанавливаются после ущерба, вызванного климатическими явлениями. Сооснователь немецкого NewClimate Institute Никлас Хёне назвал наиболее сложными вопросами объемы выбросов и то, кто должен оплачивать климатические меры.

США, крупнейший исторический эмитент углерода, пропустили предыдущую конференцию COP и, как ожидается, не будут участвовать в этом году. В то же время Бразилия, которая в прошлом году принимала COP30, опубликовала добровольную дорожную карту перехода от ископаемого топлива. Среди предложенных шагов — прекращение субсидирования этого сектора: по оценке ООН, глобальные субсидии на ископаемое топливо достигли в этом году 1,1 трлн долларов.

Эксперты также указывают на удешевление солнечной и ветровой энергии, а также распространение электромобилей как на факторы, усиливающие экономические аргументы в пользу сокращения выбросов.

Читай нас в