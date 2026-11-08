В Анталье, Турция, началась Всемирная климатическая конференция. Der Spiegel описывает её начало как дискуссию о будущем нефти и газа. В заголовке публикации издание противопоставляет «нефтяные государства» и «электрические государства».

Энергетический кризис и нефть с газом

На фоне энергетического кризиса многие государства настаивают на отказе от нефти и газа, сообщает Der Spiegel. В то же время Турция, принимающая конференцию, имеет другой план в отношении энергетики.

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Потребление ископаемого топлива

Согласно подписи к фотографии газовой электростанции в турецкой Бурсе, ископаемое топливо всё ещё покрывает 80% потребления. Эту зависимость издание иллюстрирует фотографией, сделанной с градирни этой электростанции.

Материал поднимает вопрос о том, какой из двух подходов возобладает в Анталье. В нём говорится о различных энергетических подходах государств. Репортаж из города подготовила журналистка Сюзанна Гётце. Der Spiegel опубликовал его 8 ноября 2026 года в 46-м номере издания.

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