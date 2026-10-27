В Аргентине инвестор Хуан Патрисио Марчетто, понесший убытки после обвала криптовалюты $LIBRA, подал апелляцию на решение о закрытии расследования в отношении президента Хавьера Милея, его сестры и главы администрации президента Карины Милей, а также еще девяти человек. Об этом сообщает Buenos Aires Times.

Марчетто, которого представляют адвокаты Хуан Грабоис и Николас Речаник, подал 40-страничную жалобу. Он оспаривает действия федерального судьи Марсело Мартинеса де Джорджи и прокурора Эдуардо Таяно.

Решение о закрытии дела

В прошлую пятницу судья Мартинес де Джорджи постановил закрыть дело и передать его в архив после вступления решения в силу. Он удовлетворил ходатайство прокурора о прекращении производства в отношении всех 11 фигурантов. Никого из них не вызывали для предоставления официальных объяснений в статусе подозреваемого.

Расследование касалось подозрений в мошенничестве и возможных финансовых нарушениях вокруг мемкоина $LIBRA. Милей опубликовал в социальной сети X пост с его продвижением 14 февраля 2025 года. Стоимость токена сначала резко выросла, а затем обвалилась, что вызвало обвинения в обмане инвесторов и вопросы об участии президента в его продвижении.

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Аргументы апелляции

Марчетто утверждает, что судья отождествил недостаточность доказательств с отсутствием преступления, выборочно оценил имеющиеся материалы и недостаточно обосновал закрытие производства. Среди лиц, в отношении которых производство было прекращено, — связанный с проектом бизнесмен Маурисио Новелли, американский предприниматель Хейден Марк Дэвис и бывший советник Национальной комиссии по ценным бумагам Серхио Моралес.

В апелляции говорится о телефонных соединениях между Милеем и Новелли за несколько минут до публикации президента. По утверждению Марчетто, Новелли трижды звонил Милею и получил от него еще один звонок незадолго до появления поста. В документе также указано на 87 транзакций через 74 криптокошелька на сумму около 13,5 миллиона долларов, зафиксированных за секунды до того, как Милей опубликовал код для покупки токена.

Марчетто просит проверить назначение этих средств и завершить экспертизы электронных устройств, связанных с другими фигурантами. Ранее его отстранили от участия в процессе в качестве частного обвинителя, а федеральный суд оставил это решение в силе. Сейчас его статус рассматривает Федеральный кассационный суд Аргентины, поэтому допустимость апелляции пока не определена.

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