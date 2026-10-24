В провинции Кордова в Аргентине специалисты установили личности восьми человек, исчезнувших во время военной диктатуры 1976–1983 годов. Их останки были обнаружены в прошлом году в массовом захоронении на участке Лома-дель-Торито, который ранее принадлежал аргентинской армии и расположен рядом с бывшим тайным центром заключения и уничтожения «Ла-Перла».

Федеральный судья Мигель Уго Вака Нарваха объявил имена четырех женщин и четырех мужчин на пресс-конференции с участием их родственников. Как сообщает Buenos Aires Times, с начала кампании по идентификации в 2025 году уже удалось установить личности 38 человек.

Кого удалось идентифицировать

Эксперты идентифицировали Нестора Альбино Акосту, Паскуаля Дельфина Луденью, Клаудио Норберто Нардини, Сесилию Алисию Пессину Либро де Авилу, Монику Протти де Гильен, Мерседес дель Валье Рамирес, Марию Луису Сальто и Хуана Карлоса Сулье.

Акоста работал железнодорожником и был похищен в июне 1976 года в возрасте 21 года. Луденья был профсоюзным представителем на заводе Fiat Concord, а Нардини — работником молочной компании SanCor и участником профсоюзного движения. Пессина Либро де Авила была психологом и членом Коммунистической организации рабочей власти; ее похитили на глазах у дочери.

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Протти де Гильен работала учительницей и была активисткой Коммунистической партии. Рамирес училась в средней школе, а Сальто была студенткой-медиком Национального университета Кордовы и входила в Перонистскую студенческую молодежь. Электрика Сулье похитили вместе с женой и их пятимесячным сыном Себастьяном; мальчика позже вернули семье, а его мать до сих пор считается пропавшей без вести.

Работа судебных экспертов

Идентификацию провели Аргентинская группа судебной антропологии, специалисты Института судебной медицины судебной системы Кордовы, исследователи Национального университета Рио-Куарто и судебный эксперт Гильермо Сагрипанти. Они сопоставляли образцы ДНК, чтобы установить личности погибших.

По оценкам правозащитных организаций, в «Ла-Перла» во время диктатуры были подвергнуты пыткам и убиты от 2200 до 2500 человек. Следователи считают, что военные могли перевезти останки из других мест в Лома-дель-Торито в 1979 году, чтобы скрыть доказательства перед проверкой Межамериканской комиссии по правам человека. Аргентинская группа судебной антропологии заявила, что будет продолжать идентификацию, пока работа не будет завершена.

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