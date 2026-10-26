В провинции Сантьяго-дель-Эстеро в Аргентине врачи обнаружили, что 10-летняя девочка находится примерно на шестом месяце беременности. Мать доставила ее в отделение неотложной помощи больницы в Колония-Дора из-за сильной боли в животе, сообщает NDTV.

Задержание в ходе расследования

По данным местных СМИ, в ходе расследования девочка назвала своего 33-летнего отчима Хулио Виваса человеком, который, по ее словам, может быть причастен к предполагаемому сексуальному насилию. Прокурор Гильермо Фариас распорядился задержать мужчину после того, как узнал об этих обвинениях.

Полиция задержала Виваса во вторник в сельской местности в Эль-Брачо, где он, по данным СМИ, жил вместе с девочкой и ее матерью. Правоохранители также изъяли его мобильный телефон в рамках расследования. Мужчина остается под стражей.

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Сбор доказательств продолжается

Подразделение полиции по делам женщин собирает доказательства и записывает показания, чтобы установить обстоятельства предполагаемого сексуального насилия. По информации издания, мать девочки сообщила врачу, что у нее еще не началась менструация.

Бабушка ребенка Норма Гомес заявила местным СМИ, что ранее предостерегала свою дочь от чрезмерного доверия к Вивасу. Учительница девочки также сказала, что не замечала ничего необычного в ее поведении: ученица была тихой и регулярно выполняла домашние задания. Правоохранители публично не раскрывали дальнейших сведений о состоянии здоровья ребенка.

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