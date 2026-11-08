В Асабе, Нигерия, во время оппозиционного шествия погиб один человек, еще пятеро получили ранения, сообщила полиция штата Дельта. Насилие произошло около 12:15 на дороге Ннебиси во время мероприятия движения Obidient/OK, поддерживающего Питера Оби и Рабиу Кванквасо на платформе Nigeria Democratic Congress. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Спор о безопасности

По версии полиции, правоохранители заранее получили информацию о возможном насилии и пригласили организаторов на встречу по вопросам безопасности. Им рекомендовали провести собрание в определенном месте под охраной, а не устраивать шествие по дороге. Полиция утверждает, что организаторы не прислушались к этому совету.

Координатор движения в штате Дельта Фейвор Эмеруре оспорил часть заявлений полиции. По его словам, организаторы уведомили правоохранителей о мероприятии и выполнили требование не собираться возле перекрестка Интер-Буа. Он также задался вопросом, почему полицейских не было на месте, когда на участников напали.

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Расследование нападения

Сообщения с места происшествия свидетельствовали о повреждении агитационных автомобилей и нападениях на участников шествия. Nigeria Democratic Congress обвинил в причастности людей, связанных с All Progressives Congress. Представитель этой партии в штате Дельта Валентайн Оножегуо отверг обвинения, заявив, что доказательств против его политической силы нет.

Полиция сообщила, что эвакуировала раненых, усилила меры безопасности и начала расследование. В опубликованном ею сообщении не названы ни погибший и раненые, ни лица, ответственные за нападение.

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