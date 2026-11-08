В Пакистане оппозиционный член Ассамблеи Пенджаба Ваккас Махмуд внес предложение, потребовав предоставить полную информацию о расходах на поездку и проживание во время недавнего визита главного министра провинции Мариам Наваз в Лондон. Об этом сообщает The Express Tribune.

Критика со стороны союзника по коалиции

Запрос оппозиции появился на фоне критики правительства Пенджаба со стороны Чаудри Салика Хусейна, представителя Пакистанской мусульманской лиги — Куаид-е-Азам (PML-Q), являющейся партнером правящей Пакистанской мусульманской лиги — Наваз (PML-N) по коалиции.

Во время телевизионного ток-шоу Хусейн заявил, что регулярно слышит жалобы на коррупцию. Он также утверждал, что средства на развитие непропорционально направляются в Лахор, и поставил под сомнение значительные государственные расходы, в том числе использование служебных самолетов.

Представители PML-N в ответ защищали результаты провинциальных властей в борьбе с коррупцией и сравнивали их работу с состоянием проектов развития в Карачи.

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Позиция правительства Пенджаба

Министр информации Пенджаба Азма Бухари заявила, что ее провинция является единственной в стране, где противодействие коррупции носит практический характер. По ее словам, Антикоррупционное ведомство Пенджаба работает прозрачно, а в отношении чиновников различных ведомств в случаях коррупции принимаются строгие дисциплинарные меры.

Бухари также заявила, что Мариам Наваз лично привлекает коррумпированных лиц к ответственности и придерживается политики нулевой терпимости к коррупции. По ее утверждению, власти обеспечивают прозрачность и надзор во всех сферах.

Губернатор Синда Нехал Хашми, выступая в Лахорском пресс-клубе, заявил, что ответственные за задержки с проектами скоростного автобусного транспорта в Карачи должны брать пример с Лахора и Мултана. Он назвал правительство Пенджаба самым прозрачным.

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