Полиция южнокорейского города Асан закрыла расследование по делу об останках плода, обнаруженных на станции очистки сточных вод. Вскрытие подтвердило, что плод умер до рождения, а правоохранители не установили признаков преступления, сообщает Korea Herald.

Останки обнаружили в сентябре

По данным полицейского участка Асана, останки нашли на предприятии 28 сентября. Плод находился примерно на 16-й неделе беременности, имел около 20 сантиметров в длину и весил 110 граммов. Личность матери установили с помощью ДНК-тестирования.

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Объяснения женщины

Женщина рассказала следователям, что почувствовала боль в животе и пошла в туалет, полагая, что ей нужно испражниться. По ее словам, она смыла воду, не осознав, что произошел выкидыш.

Полиция считает, что останки попали на очистную станцию через канализационную систему. Предприятие очищает сточные воды компаний и общежитий в соседнем промышленном комплексе, а также из жилых районов района Танджон в Асане.

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