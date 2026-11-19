В Австралии исследователи установили, что ночные мотыльки богонг (Agrotis infusa) могут использовать магнитное поле Земли в качестве компаса во время сезонных перелётов. Их ориентация зависит от наклона магнитного поля, а для работы этого механизма необходим фиолетово-голубой свет, сообщает Nature.

Проверка магнитного компаса

Богонги мигрируют на расстояние до 1 000 км из районов размножения на юго-востоке Австралии к ограниченному числу мест эстивации в Австралийских Альпах. После примерно трёх месяцев покоя в прохладных горных убежищах те же особи осенью возвращаются в районы размножения.

В опытах мигрирующих мотыльков тестировали в симуляторе полёта в условиях воспроизведённого локального магнитного поля и проекции рандомизированного звёздного неба без направляющих ориентиров. Весной насекомые выбирали юго-западное направление, а осенью — северо-северо-восточное, что соответствовало их сезонным маршрутам.

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Когда учёные повернули магнитное поле на 180 градусов по горизонтали, мотыльки почти полностью меняли направление полёта. При отсутствии магнитного поля они теряли ориентацию в оба сезона. По совокупности тестов авторы пришли к выводу, что этот компас реагирует на наклон поля, а не на его полярность.

Роль фиолетово-голубого света

Исследователи также проверили влияние освещения на магнитную ориентацию. Когда мотыльков лишали ультрафиолетового, фиолетового и голубого света, оставляя волны длиннее 500 нанометров, они дезориентировались. В то же время при полном спектре света, при освещении без ультрафиолетовой части спектра и при сниженной интенсивности освещения насекомые сохраняли миграционное направление.

Контрольные испытания показали, что дезориентация не была следствием неспособности насекомых визуально контролировать полёт. При нулевом магнитном поле богонги могли ориентироваться по звёздному небу даже без ультрафиолетового, фиолетового и голубого света. Авторы отмечают, что результаты согласуются со светозависимым механизмом магнитного чувства на основе радикальных пар, который потенциально может быть связан с криптохромами.

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