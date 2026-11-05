В австралийском пригороде Уолсенд недалеко от Ньюкасла 14-летнему подростку предъявили обвинения по делу о пожаре в автодоме, в результате которого 69-летний мужчина получил критические ожоги. По данным полиции, пострадавший жил в этом транспортном средстве.

Обвинения и мера пресечения

Как сообщает ABC News, полиция утверждает, что автодом был подожжён в первые часы 29 октября. Правоохранители считают, что к этому причастен 14-летний житель Уолсенда.

Подростку предъявили обвинения в повреждении огнём или взрывчатыми веществами имущества стоимостью более 15 тысяч долларов, а также в неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью. Он предстал перед Судом по делам несовершеннолетних, который отказал в освобождении под залог. Следующее слушание назначено на следующую пятницу.

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Состояние пострадавшего

Свидетели сообщали, что слышали громкие удары и взрывы, прежде чем автодом охватило пламя. В Fire and Rescue NSW тогда заявляли о сообщениях относительно возможного нахождения на месте газовых баллонов. Полиция считала пожар подозрительным, а криминалисты объявили автодом местом преступления.

По информации полиции, один из местных жителей вытащил мужчину из горящего транспортного средства. Парамедики оказали ему помощь из-за ожогов, после чего его доставили в больницу Джона Хантера, а затем авиатранспортом перевезли в больницу Royal North Shore. Мужчина остаётся в критическом состоянии.

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