В Австралии за последние два года обвинения по контртеррористическим делам предъявили 32 из 37 молодых людей, привлеченных к ответственности с 2020 года. Об этом сообщила Австралийская федеральная полиция, пишет The Guardian.

По данным издания, большинство обвиняемых по новому федеральному преступлению о хранении материалов насильственного экстремистского содержания являются несовершеннолетними. Эксперты, работающие в программах предотвращения вреда, отмечают, что возраст молодых людей, вовлеченных в такие дела, существенно снижается.

Судебные дела

В прошлом месяце двум подросткам в Дарвине предъявили обвинения в сборе документов, которые могли бы способствовать террористическим актам. За пять месяцев до этого другого подростка из Северной территории обвинили в публикациях с пронацистской, антииммиграционной, антитрансгендерной и белонационалистической тематикой.

Согласно обвинительному документу, он также хранил видеозаписи нападений, совершенных сторонниками белого национализма, в том числе стрельбы в мечетях Крайстчерча в 2019 году и нападения в Буффало в 2022 году. Все упомянутые дела все еще рассматриваются судами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В обзоре 55 дел о молодежном терроризме Австралийская федеральная полиция установила, что профили фигурантов различаются. Это часто молодые мужчины; многие из них получали поддержку или вмешательство в связи с состоянием психического здоровья. Часть происходит из стабильных семей, другие — нет.

Онлайн-среда

Профессор Университета Виктории Дебра Смит заявила, что некоторые подростки находят социализацию и идентичность в онлайн-пространствах, которые кажутся им привлекательными и нарушающими запреты. В то же время такие среды могут вредить им и побуждать причинять вред другим. По ее словам, в отдельных случаях у подростков находили жесткие диски с материалами, которые можно описать как жестокий контент.

Исследователь Австралийского национального университета Леви Вест считает, что с учетом возраста фигурантов их следует рассматривать не только как правонарушителей, но и как возможных жертв. Он призвал родителей, школы и других людей, заботящихся о молодежи, обращать внимание не только на алгоритмы социальных сетей, но и на более широкие факторы, в том числе последствия пандемии COVID-19, локдаунов и присутствие цифровых технологий в жизни молодых людей.

Читай нас в