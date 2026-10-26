В австралийском городе Мернда 59-летнему мужчине предъявили обвинения в связи с предполагаемым нападением на мужа кандидата от Либеральной партии штата Виктория Аманды Доу. Инцидент произошел в воскресенье во время конфронтации из-за предвыборных плакатов, сообщает ABC News.

Инцидент с агитационными материалами

Либеральная партия заявила, что муж Доу подошел к человеку, который убирал агитационные материалы партии. По версии партии, после этого на него якобы напали. Мужчина получил травмы лица, его доставили в больницу, а затем выписали.

Аманда Доу баллотируется в округе Ян-Ин на северной окраине Мельбурна. Партия попросила уважать частную жизнь кандидатки и ее мужа, пока он выздоравливает.

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Обвинения и суд

Полиция штата Виктория сообщила, что инцидент произошел около 14:00 возле пересечения Abundant Avenue и Bridge Inn Road. По данным правоохранителей, потерпевший пришел по адресу, чтобы забрать политические агитационные материалы, где на него якобы напали.

Мужчину из Мернды обвиняют в причинении травм, повреждении имущества и незаконном нападении. Его освободили под залог; слушание в Магистратском суде Гейдельберга назначено на 1 февраля.

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