В Австралии 23-летнему мужчине предъявили обвинение в непредумышленном убийстве его пятинедельного сына, который умер в августе после полученных травм. Инцидент произошёл в Киаре, пригороде Перта на северо-востоке города.

Ребёнок получил травмы в августе

Как сообщает ABC News, по версии полиции, 10 августа мужчина нанёс младенцу тяжёлые травмы в жилом доме в Киаре. Ребёнка доставили в ближайший медицинский центр, а затем машиной скорой помощи перевезли в Детскую больницу Перта.

Мальчик умер 15 августа в результате полученных травм.

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Дополнительное обвинение

Мужчину задержали накануне в доме в городе Катэннинг. Помимо непредумышленного убийства, ему также предъявили обвинение в нападении на знакомую ему женщину в возрасте около 20 лет.

Полиция рассматривает оба эпизода как связанные с семейным насилием. Ожидается, что 23-летний обвиняемый предстанет перед Магистратским судом Перта.

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